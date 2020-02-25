　「BCNランキング」2020年02月10日から16日の日次集計データによると、軽量ノートPC（1kg以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　FMV LIFEBOOK UH90/D2
     FMVU90D2B（富士通）

2位　LAVIE Note Mobile パールブラック
     NM550/MAB（NEC）

3位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
     NM550/MAW（NEC）

4位　dynabook G5
     P1G5JPBL（Dynabook）

5位　LAVIE Pro Mobile メテオグレー
     PM550/NAB（NEC）

6位　Chromebook Flip C101PA
     C101PA-OP1（ASUS）

7位　LAVIE Note Mobile メタリックピンク
     NM550/MAG（NEC）

7位　FMV LIFEBOOK UH
     FMVU90C3B（富士通）

9位　dynabook G6 パールホワイト
     P1G6MPBW（Dynabook）

10位　LAVIE Pro Mobile クラシックボルドー
      PM550/NAR（NEC）
 
【画像】FMVU90D2B


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 