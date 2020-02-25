1位 FMV LIFEBOOK UH90/D2
FMVU90D2B（富士通）
2位 LAVIE Note Mobile パールブラック
NM550/MAB（NEC）
3位 LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM550/MAW（NEC）
4位 dynabook G5
P1G5JPBL（Dynabook）
5位 LAVIE Pro Mobile メテオグレー
PM550/NAB（NEC）
6位 Chromebook Flip C101PA
C101PA-OP1（ASUS）
7位 LAVIE Note Mobile メタリックピンク
NM550/MAG（NEC）
7位 FMV LIFEBOOK UH
FMVU90C3B（富士通）
9位 dynabook G6 パールホワイト
P1G6MPBW（Dynabook）
10位 LAVIE Pro Mobile クラシックボルドー
PM550/NAR（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。