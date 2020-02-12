　「BCNランキング」2020年01月27日から02月02日の日次集計データによると、ヘッドホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WH-CH510(B)（ソニー）

2位　G433 Wired 7.1 Surround Gaming Headset Black
G433BK（ロジクール）

3位　Stereo Headset H111
H111R（ロジクール）

4位　ダイナミックヘッドホン
ATH-AVC200（オーディオテクニカ）

5位　ステレオヘッドホン ブラック
MDR-ZX110(B)（ソニー）

6位　ステレオヘッドホン ブラック
RP-HT260-K（パナソニック）

7位　Razer Kraken Tournament Edition Green
RZ04-02051100-R3M1（Razer）

8位　オープンバックダイナミックヘッドホン
ATH-P100L（オーディオテクニカ）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WH-1000XM3(B)（ソニー）

10位　G331 Gaming Headset
（ロジクール）
 
G331 Gaming Headset


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 