　「BCNランキング」2020年01月06日から12日の日次集計データによると、軽量ノートPC（1Kg以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　FMV LIFEBOOK UH90/D2
FMVU90D2B（富士通）

2位　LAVIE Note Mobile パールブラック
NM550/MAB（NEC）

3位　dynabook G5
P1G5JPBL（Dynabook）

4位　LAVIE Note Mobile パールホワイト
NM550/MAW（NEC）

5位　Chromebook Flip C101PA
C101PA-OP1（ASUS）

6位　LAVIE Note Mobile パールブラック
NM150/MAB（NEC）

7位　MacBook Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MNYF2J/A（アップル）

8位　LAVIE Pro Mobile メテオグレー
PM550/NAB（NEC）

9位　FMV LIFEBOOK UH ガーネットレッド
FMVU75C3R（富士通）

10位　LAVIE Note Mobile メタリックピンク
NM550/MAG（NEC）
 
FMV LIFEBOOK UH90/D2


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 