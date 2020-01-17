1位のiPhone 11用ハイブリッドケース クリア（RT-P21CC2/CM）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

スマートフォンを守るのに欠かせないスマートフォンケース。「BCNランキング」の2020年01月06日から12日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリアRT-P21CC2/CM（レイ・アウト）2位 AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7用ハイブリッドケースRT-AQSE3CC2/C（レイ・アウト）3位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラックPM-A19CTSLFCBK（エレコム）4位 iPhone 11 Pro用ハイブリッドケース クリアRT-P23CC2/CM（レイ・アウト）5位 BASIO3(KYV43)専用 ハンドストラップ付 手帳横型ケース サイドマグネット式 ブラック 3851KYV43（テレホンリース）6位 BASIO3(KYV43)専用 ハンドストラップ付 手帳横型ケース サイドマグネット式 マゼンタ 3853KYV43（テレホンリース）7位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリーPM-A19CTSLFCIV（エレコム）8位 Galaxy A20用ハイブリッドケース/極みPM-A20HVCKCR（エレコム）9位 iPhone 8用ハイブリッドケース クリアPM-A17MHVCCR（エレコム）10位 iPhone 11 Pro用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラックPM-A19BTSLFCBK（エレコム）1位のiPhone 11用ハイブリッドケース クリア（RT-P21CC2/CM）はその名の通り、側面の衝撃吸収性のある樹脂と、背面を傷から守るポリカーボネートのハイブリッド。ケースをつけたままでもワイヤレス充電に対応する。