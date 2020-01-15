　「BCNランキング」2019年12月30日～2020年01月05日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
     M-IR07DRBK（エレコム）

2位　3ボタン Bluetooth IRマウス ブラック
     M-BT12BRBK（エレコム）

3位　Premium Fitマウス 無線/BlueLED光学式/静音/3ボタン/Mサイズ ブラック
     BSMBW300MBK（バッファロー）

4位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
     BSMBW310RD（バッファロー）

5位　ワイヤレスブルーLEDマウス レッド
     MA-KW1R（サンワサプライ）

6位　ワイヤレスブルーLEDマウス レッド
     MA-WBL41R（サンワサプライ）

7位　ワイヤレスブルーLEDマウス ブラック
     MA-KW1BK（サンワサプライ）

8位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
     BSMBW310BK（バッファロー）

9位　ワイヤレスブルーLEDマウス ブラック
     MA-WBL41BK（サンワサプライ）

10位　無線IRマウス(3ボタン) ホワイト
      M-IR07DRWH（エレコム）
 
M-IR07DRBK

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 