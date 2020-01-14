　「BCNランキング」2019年12月30日～2020年01月05日の日次集計データによると、マザーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Socket1151 Intel Z390
ROG STRIX Z390-F GAMING（ASUS）

2位　SocketAM4 AMD B450
B450 Steel Legend（ASRock）

2位　SocketAM4 AMD B450
B450 GAMING PLUS MAX（MSI）

4位　Socket1151 Intel H310
H310CM-HDV/M.2（ASRock）

5位　Socket1151 Intel Z390
TUF Z390-PLUS GAMING（ASUS）

6位　Socket1151 Intel Z390
Z390 Pro4（ASRock）

7位　SocketAM4 AMD B450
TUF B450M-PLUS GAMING（ASUS）

8位　SocketAM4 AMD B450
B450M Pro4（ASRock）

9位　SocketAM4 AMD B450
PRIME B450M-A（ASUS）

10位　SocketAM4 AMD X570
MPG X570 GAMING PLUS（MSI）
 
ROG STRIX Z390-F GAMING


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 