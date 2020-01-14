1位 Socket1151 Intel Z390
ROG STRIX Z390-F GAMING（ASUS）
2位 SocketAM4 AMD B450
B450 Steel Legend（ASRock）
2位 SocketAM4 AMD B450
B450 GAMING PLUS MAX（MSI）
4位 Socket1151 Intel H310
H310CM-HDV/M.2（ASRock）
5位 Socket1151 Intel Z390
TUF Z390-PLUS GAMING（ASUS）
6位 Socket1151 Intel Z390
Z390 Pro4（ASRock）
7位 SocketAM4 AMD B450
TUF B450M-PLUS GAMING（ASUS）
8位 SocketAM4 AMD B450
B450M Pro4（ASRock）
9位 SocketAM4 AMD B450
PRIME B450M-A（ASUS）
10位 SocketAM4 AMD X570
MPG X570 GAMING PLUS（MSI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。