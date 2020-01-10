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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2019年12月30日～2020年01月05日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリアRT-P21CC2/CM（レイ・アウト）2位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラックPM-A19CTSLFCBK（エレコム）3位 iPhone 11 Pro用ハイブリッドケース クリアRT-P23CC2/CM（レイ・アウト）4位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリーPM-A19CTSLFCIV（エレコム）5位 AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7用ハイブリッドケースRT-AQSE3CC2/C（レイ・アウト）6位 iPhone 11 Pro用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラックPM-A19BTSLFCBK（エレコム）7位 Galaxy A20用ハイブリッドケース/極みPM-A20HVCKCR（エレコム）7位 BASIO3(KYV43)専用 ハンドストラップ付 手帳横型ケースサイドマグネット式 マゼンタ 3853KYV43（テレホンリース）9位 iPhone 8用ハイブリッドケース クリアPM-A17MHVCCR（エレコム）10位 iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプルマグネット ブラック/ブラックRT-P14ELC1/BB（レイ・アウト）10位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリアPM-A19CHVCCR（エレコム）