1位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
RT-P21CC2/CM（レイ・アウト）
2位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
PM-A19CTSLFCBK（エレコム）
3位 iPhone 11 Pro用ハイブリッドケース クリア
RT-P23CC2/CM（レイ・アウト）
4位 iPhone 11用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー アイボリー
PM-A19CTSLFCIV（エレコム）
5位 AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7用ハイブリッドケース
RT-AQSE3CC2/C（レイ・アウト）
6位 iPhone 11 Pro用TOUGH SLIM LITE/フレームカラー ブラック
PM-A19BTSLFCBK（エレコム）
7位 Galaxy A20用ハイブリッドケース/極み
PM-A20HVCKCR（エレコム）
7位 BASIO3(KYV43)専用 ハンドストラップ付 手帳横型ケース
サイドマグネット式 マゼンタ 3853KYV43（テレホンリース）
9位 iPhone 8用ハイブリッドケース クリア
PM-A17MHVCCR（エレコム）
10位 iPhone 8/iPhone 7用手帳型ケース シンプル
マグネット ブラック/ブラック
RT-P14ELC1/BB（レイ・アウト）
10位 iPhone 11用ハイブリッドケース クリア
PM-A19CHVCCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。