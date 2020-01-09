　「BCNランキング」2019年12月30日～2020年01月05日の日次集計データによると、Bluetoothイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

2位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

5位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C310(B)（ソニー）

6位　SoundSport Free wireless headphones Black
（BOSE）

7位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

8位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

9位　BluetoothヘッドセットVer.4.1 ホワイト
TBM05SW（多摩電子工業）

10位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WI-C200(B)（ソニー）
 
AirPods Pro（左）とAirPods with Charging Case（右）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 