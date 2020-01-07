　「BCNランキング」2019年12月23日～29日の日次集計データによると、ワイヤレス対応キーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Wireless Keyboard K275（ロジクール）
1位　無線(2.4GHz)キーボード＆マウスセット BSKBW100SBK（バッファロー）
3位　Wireless Combo MK275（ロジクール）
4位　Wireless Keyboard K270（ロジクール）
5位　Wireless Combo MK245 NANO ブラック MK245nBK（ロジクール）
6位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス TK-FDM063BK（エレコム）
7位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック（ロジクール）
8位　MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE（ロジクール）
9位　無線フルキーボード ブラック TK-FDM106TBK（エレコム）
10位 Bluetoothミニキーボード ブラック TK-FBP102BK（エレコム）
 
Wireless Keyboard K275


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 