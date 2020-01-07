1位 Wireless Keyboard K275（ロジクール）
1位 無線(2.4GHz)キーボード＆マウスセット BSKBW100SBK（バッファロー）
3位 Wireless Combo MK275（ロジクール）
4位 Wireless Keyboard K270（ロジクール）
5位 Wireless Combo MK245 NANO ブラック MK245nBK（ロジクール）
6位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス TK-FDM063BK（エレコム）
7位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック（ロジクール）
8位 MK235 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE（ロジクール）
9位 無線フルキーボード ブラック TK-FDM106TBK（エレコム）
10位 Bluetoothミニキーボード ブラック TK-FBP102BK（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。