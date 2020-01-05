人気のアクションカメラ、GoProの2018年モデル「GoPro HERO 7 Black」が2019年にかけて売れ続け1位に。GoProは2019年発売の新モデル「GoPro HERO 8 Black」も10位に入った。
ソニーやパナソニックの従来型ビデオカメラも根強く売れている一方、ドローンで世界的なシェアを誇るDJIによる新製品「OSMO POCKET」が5位にランクインする勢いを見せた。
1位 GoPro HERO 7 Black
CHDHX-701-FW（GoPro）
2位 Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 OSMO POCKET
（DJI）
6位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
7位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
8位 Handycam レッド
HDR-CX680(R)（ソニー）
9位 Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）
10位 GoPro HERO 8 Black
CHDHX-801-FW（GoPro）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。