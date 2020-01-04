　2019年のデスクトップPCを実売データで振り返る。「BCNランキング」2019年1月1日から12月15日までの合算集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　NECから4製品、富士通から6製品がランクインしており、TOP10は2社のみで占められた。

　その中でも1位から3位までがNECの「LAVIE Desk All-in-one」となっており、オールインワンタイプが人気を集めた。

1位　LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB（NEC）
2位　LAVIE Desk All-in-one DA370/MAB（NEC）
3位　LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB（NEC）
4位　FMV ESPRIMO FH FMVF77D1B（富士通）
5位　FMV-ESPRIMO FH FMVF90B3B（富士通）
6位　FMV ESPRIMO FH FMVF52D1W（富士通）
7位　FMV-ESPRIMO FH FMVF52C2W（富士通）
8位　FMV-ESPRIMO FH FMVF77C2B（富士通）
9位　LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB（NEC）
10位 FMV ESPRIMO FH FMVF90C3B（富士通）
 
LAVIE Desk All-in-one


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 