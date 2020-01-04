NECから4製品、富士通から6製品がランクインしており、TOP10は2社のみで占められた。
その中でも1位から3位までがNECの「LAVIE Desk All-in-one」となっており、オールインワンタイプが人気を集めた。
1位 LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB（NEC）
2位 LAVIE Desk All-in-one DA370/MAB（NEC）
3位 LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB（NEC）
4位 FMV ESPRIMO FH FMVF77D1B（富士通）
5位 FMV-ESPRIMO FH FMVF90B3B（富士通）
6位 FMV ESPRIMO FH FMVF52D1W（富士通）
7位 FMV-ESPRIMO FH FMVF52C2W（富士通）
8位 FMV-ESPRIMO FH FMVF77C2B（富士通）
9位 LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB（NEC）
10位 FMV ESPRIMO FH FMVF90C3B（富士通）
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