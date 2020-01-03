1位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Wi-Fiリモコン ブラック WSR-1166DHP3-BK（バッファロー）
2位 QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機
WSR-2533DHPL（バッファロー）
3位 Aterm WG1200HS3
PA-WG1200HS3（NEC）
4位 QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機 クールブラック WSR-2533DHP2-CB（バッファロー）
5位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーションハイパワーGiga(INTERNETポートのみ) WHR-1166DHP4（バッファロー）
6位 Aterm WG2600HP3
PA-WG2600HP3（NEC）
7位 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps エアステーション QRsetup ハイパワー Giga Wi-Fiリモコン ホワイト WSR-1166DHP3-WH（バッファロー）
8位 Aterm WG1200CR
PA-WG1200CR（NEC）
9位 QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps 無線LAN親機
WCR-1166DS（バッファロー）
10位 QRsetup エアステーション 11ac/n/a/g/b 1733+800Mbps 無線LAN親機 シャンパンゴールド WSR-2533DHP2-CG（バッファロー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。