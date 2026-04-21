冷感ポンチョと応援タオルをセットで！　福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品

福岡ソフトバンクホークスの

ライセンスを取得した「涼マント」が先行販売

真夏の球場観戦を変える冷感アイテム

濡らして絞る→振る→羽織るの3ステップで簡単に使える

気化熱で体感温度マイナス15℃を実現

「涼マント」の商品構成

計9種類をラインアップ

「涼マント」購入者の中から

計104名に豪華賞品が当たるキャンペーンが開催

みずほPayPayドーム福岡の

スタンドに掲出されるバナー広告のイメージ

PropTech Japanは4月20日に、福岡ソフトバンクホークス承認ライセンス商品「涼マント」の先行販売を、同社が運営する「RE Shopping」にて開始した。ラインアップは、イエロー、ピンク、ブラックのカラー3色に加えて、柳田選手バージョンと周東選手バージョンそれぞれ3色の、計9種類を用意している。いずれも価格は1万円。「涼マント」は、水で濡らして絞って振るだけで体感温度が15℃下がる冷感ポンチョと、応援タオルをセットにした商品。UVカット率は98％（UPF50＋）で、真夏の球場観戦における暑さと紫外線の両方から身体を守ってくれる。体感温度が下がる理由は気化熱で、水で濡らした後に軽く絞って5～6回振ると、気化熱が発生する。ペットボトルの水などがあれば球場のどこでもすぐに冷却が可能であり、効果が薄れてきたら再度濡らして振るだけで、何度でも効果がよみがえる。あわせて、UPF50＋（UVカット率98％）の紫外線カット機能を備えており、フード付きのポンチョ型デザインを採用することで、肩・背中・首元・頭までカバーでき、真夏の球場観戦で気になる暑さと日差しの両方から身体を守れる。前開き＋ボタン1つ留めの設計なので着脱しやすく、ポリエステル100％の速乾素材を採用しているため、洗濯機での丸洗いが可能となっている。冷感ポンチョで全身を涼しく保ちつつ、付属の応援タオル（縦30×横84cm）で首元を冷やしたり、応援時にタオルを振ったりと「応援しながら涼しい」観戦体験が実現する。タオルは子どもの首元にも巻けるサイズなので、親子でお揃いの応援スタイルを楽しめる。なお、「涼マント」は「RentEase」アプリ内でも購入できる。また、同商品はみずほPayPayドーム福岡内ショップなどでの販売は行われない。さらに、「涼マント」を購入すると、「＜みずほ＞プレミアムシート観戦ペアチケット」（15組30名）、「エキサイトシート観戦ペアチケット」（25組50名）、「ピンクフルデーペア観戦チケット」（5組10名）、「ピンクストライプユニフォーム」（10名）、「ピンクフルオリジナルグッズ」（4名）など、計104名に豪華賞品が当たる、「購入者限定プレミアム抽選」キャンペーンが開催される。また、先着1000枚の購入者は、他の購入者より早い配送（早期配送）、および直筆サイン入りユニフォーム抽選（2名）の対象となる。あわせて、LINE公式アカウントに友だち追加してエントリーした人の中から、毎月抽選で50組100名にホークス観戦ペアチケットが当たるキャンペーンも行われる。5月1日からは、みずほPayPayドーム福岡のスタンド約2万席の肘掛け部分に、「涼マント」のバナー広告が掲出される。バナー広告に掲載されているコードからは、LINE友だち追加ができる。