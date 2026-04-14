TCL、インテリアに溶け込むアートテレビ　クラウドファンディング実施中

「TCL A400 Pro」シリーズ

アート × テレビの価値を検証

さまざまなインテリアと調和する木目仕上げで、

壁掛け設置にも対応

未視聴時に世界の名画やAIアートを表示する

「アートギャラリーモード」を搭載

TCL JAPAN ELECTRONICSは3月19日～5月8日23時59分の期間、4K Mini LEDテレビ「TCL A400 Pro」シリーズの先行支援受付を、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて実施している。ラインアップは、43V型（43A400 Pro）、55V型（55A400 Pro）、75V型（75A400 Pro）の3モデル。通常販売価格は、43V型が8万9800円、55V型が14万9800円、75V型が27万8000円。「TCL A400 Pro」シリーズは、テレビを「空間に調和するアート作品」として日常に取り入れる、新しいライフスタイルを提案する4K Mini LEDテレビ。本体には、清潔感のあるライトウォールナットの木目仕上げを採用することで、さまざまなインテリアと自然に調和する。また、別売の壁掛け／自立式スタンドにも対応するため、絵画のように設置できる。未視聴時には、世界の名画やAIアートを表示する「アートギャラリーモード」を備えており、低反射HVAパネルの採用によって映り込みを抑え、アートの美しさをそのまま表現可能となっている。あわせて、QD-Mini LEDが高コントラストと10億色超の広色域を実現するとともに、ONKYO監修によるサウンドが臨場感豊かな音響空間を創り出す。さらに、4Kなら144Hz、1080pなら最大288Hz（DLG時）の高速応答を実現し、VRR（可変リフレッシュレート）でスタッター・ティアリング・ブレを低減するなど、ゲーミング用途にも適している。そのほか、Google TVを搭載しており、主要なストリーミングサービスに対応する。インターフェースは、HDMI 2.1入力、USB 3.0、USB 2.0、有線LANポート、光デジタル音声出力を備えている。なお、4月18日までの期間は、二子玉川 蔦屋家電「蔦屋家電＋」（東京都世田谷区）とSHIBUYA TSUTAYA「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」（東京都渋谷区）において、実機を確認できる。