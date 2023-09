「TUMI for ANA」のALPHA BRAVOコレクションに第2弾、トートバッグとバックパック

TUMIの別注シリーズ「TUMI for ANA」から、

ANAイメージのブルーをあしらったトートバッグとバックパックが登場



ビジネスシーンからカジュアルな旅まで

<ANAオリジナル>TUMI for ANA ALPHA BRAVO

「チャオ」トート

<ANAオリジナル>TUMI for ANA ALPHA BRAVO

「ロジスティック」バックパック

全日空商事は9月26日に、「TUMI(トゥミ)」との別注シリーズ「TUMI for A NA」の「ALPHA BRAVOコレクション」の新商品として、「<ANAオリジナル>TUMI for ANA ALPHA BRAVO 『チャオ』トート」と、「<ANAオリジナル>TUMI for ANA ALPHA BRAVO 『ロジスティック』バックパック」の販売を、ANA公式 EC サイト「ANA ショッピン グ A-style」にて開始した。「ANAショッピング A-style ANA Mall店」での販売は10月10日に開始する。「TUMI for ANA」は、2017年に誕生した機能性とデザインを追求したTUMIの代表的な「ALPHA」コレクションに、ANAをイメージしたブルーをあしらった別注シリーズ。「<ANAオリジナル>TUMI for ANA ALPHA BRAVO 『チャオ』トート」は、内部に ノートPC の収納スペースやパッドで保護された タブレット端末 専用ポケットを備えており、書類やファイルを整理して収納できる。背面側には、キャリーバッグとのセットアップが可能なスリーブを備えており、ファスナー開閉のエクスパンダブル機能によって、マチ幅を約4.5cm広げられる。価格は7万9200円。「<ANAオリジナル>TUMI for ANA ALPHA BRAVO 『ロジスティック』バックパック」は、B4サイズ対応の2層構造で、ロールトップになった前面側の収納口にはL字ファスナーを採用し、かさばる荷物もフルオープンにしてスムーズな取り出せる。15インチのノートPCや タブレット 端末を、別室に収納できる安全設計で、内部ファスナーから前面側の収納部へ簡単アクセス可能となっている。また、財布、 スマートフォン 、パスポート、デジタルデバイスといった外出時の必需品やビジネス小物を整理収納して持ち運べる、複数のポケットを備える。価格は9万2400円。