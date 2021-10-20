ファーウェイがeスポーツ市場進出を本格化？ ゲーミングワイヤレスマウスを発売、Qi規格と急速充電にも対応
新製品
2021/10/20 19:30
華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）は10月19日、PCゲームでの使用を想定したワイヤレスマウス「HUAWEI Wireless Mouse GT」と、ワイヤレス充電マウスパッド「HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GT」を10月22日から発売することを発表した。
HUAWEI Wireless Mouse GTはエルゴノミクスデザインが特徴的なワイヤレスゲーミングマウス。有線、Bluetooth、2.4Gの3種類の接続方法に対応し、用途に応じて切り替えできる。最大16000DPIまでカスタマイズでき1000Hzのポーリングレートによって精細なマウスコントロールを実現している。バッテリー駆動時間は、フル充電の状態からBluetooth接続で照明オフの場合、350時間の連続使用が可能だ。
一方、HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GTはワイヤレス充電機能を持ったマウスパッド。USB-Type Cポートで電源と接続することで充電機能を使用でき、Qi規格に対応した全てのデバイスのワイヤレス充電が可能。また、HUAWEI製品に関しては急速充電にも対応している。
市場想定価格は、HUAWEI Wireless Mouse GTが1万4000円、HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GTが9800円。
HUAWEI Wireless Mouse GTはエルゴノミクスデザインが特徴的なワイヤレスゲーミングマウス。有線、Bluetooth、2.4Gの3種類の接続方法に対応し、用途に応じて切り替えできる。最大16000DPIまでカスタマイズでき1000Hzのポーリングレートによって精細なマウスコントロールを実現している。バッテリー駆動時間は、フル充電の状態からBluetooth接続で照明オフの場合、350時間の連続使用が可能だ。
一方、HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GTはワイヤレス充電機能を持ったマウスパッド。USB-Type Cポートで電源と接続することで充電機能を使用でき、Qi規格に対応した全てのデバイスのワイヤレス充電が可能。また、HUAWEI製品に関しては急速充電にも対応している。
市場想定価格は、HUAWEI Wireless Mouse GTが1万4000円、HUAWEI Wireless Charging Mouse Pad GTが9800円。