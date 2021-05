コールマンとヒルトンの「お部屋deキャンプ」！部屋でキャンプ気分が楽しめる

「お部屋deキャンプ Collaboration with Coleman」

「シースケープ テラス・ダイニング Collaboration with Coleman」

コールマンジャパン(コールマン)は、ヒルトン東京お台場とコラボレーションした「お部屋deキャンプ Collaboration with Coleman」を実施する。また、東京の絶景を望むテラスでのバーベキュー「シースケープ テラス・ダイニング Collaboration with Coleman」も同時開催する。お部屋deキャンプ Collaboration with Colemanは、1日1室限定で、コールマンの ランタン やシェード、椅子、テーブル、焚き火台などの製品で揃えられた部屋でキャンプ気分を味わうことができるプラン。都心からわずか15分の距離で、天気に左右されず、衛生環境が整ったホテルで緑あふれる室内の秘密基地のようなシェードの中、音のない静かな夜、天体望遠鏡で月や星の観測を楽しむことができる。スタンダードな客室の約2倍の広さをもつプライベートバルコニーからは、レインボーブリッジや東京タワー、東京湾を180度見渡せ、開放的でゆったりとくつげる癒しの空間を提供。また、人工芝が敷かれた大きなバスタブに入りながら、刻々と変化する東京の景色を眺めることができる部屋となっている。予約期間は5月12日~12月9日まで、宿泊期間は5月15日~12月12日まで。なお、7月1日~8月15日までは宿泊除外期間となる。料金は、1室2人で7万9428円から。1人追加は7458円。また、同時にオープンするバーベキューのシースケープ テラス・ダイニング Collaboration with Colemanでは、東京湾の大パノラマを臨む開放的な屋外で、心地良い風を感じながら東京の絶景と厳選された食材を堪能することができる。テラス内には、木製のビッグランタンが利用者を出迎え、コールマンのテーブル、椅子、プレート、カップボウル、マグカップを使用し、テラスから都会の絶景とキャンプ気分を楽しめる。セットのグリルプレートは、好みに合わせてシーフードまたはミートを選ぶことができ、テーブルにセットしたコンロで、自分で焼きながら手軽にバーベキュー気分を味わえる。開催期間は、5月12日~9月30日まで。提供時間は、ランチが11時30分~13時/13時30分~15時、ディナーが16時30分~18時/18時30分~20時。料金は2人で1万1000円。1人追加は5500円。