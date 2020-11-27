人気の高機能マスクがおしゃれに進化！　ファッション特化の「JUST A MASK」

新製品

2020/11/27 07:30

　COLORSは、新ブランド「JUST A（ジャスト ア）」でファッションに特化したマスク「JUST A MASK」をユナイテッドアローズのビューティーアンドユース限定で11月25日に発売した。カラーは、オレンジ、ライトグレイ、ライトパープル、ライトピンク、カーキ、ブラウン、ブルー、ネイビー、ミント、ブラック、ベージュ、ホワイト×ブラックの12色を用意した。税別価格は900円。

JUST A MASK

　JUST A MASKは、同社が製造する「ATB-UV＋MASK」の機能性をそのままに豊富なカラーバリエーションを用意するとともに、裏面が違うバイカラー、総柄プリントマスクなど、ファッション性に特化した。サイズは、M/S/Kid'sの3種類を用意している。

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