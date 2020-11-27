人気の高機能マスクがおしゃれに進化！ ファッション特化の「JUST A MASK」 新製品 2020/11/27 07:30 Tweet ヘルスケア COLORSは、新ブランド「JUST A（ジャスト ア）」でファッションに特化したマスク「JUST A MASK」をユナイテッドアローズのビューティーアンドユース限定で11月25日に発売した。カラーは、オレンジ、ライトグレイ、ライトパープル、ライトピンク、カーキ、ブラウン、ブルー、ネイビー、ミント、ブラック、ベージュ、ホワイト×ブラックの12色を用意した。税別価格は900円。 JUST A MASK JUST A MASKは、同社が製造する「ATB-UV＋MASK」の機能性をそのままに豊富なカラーバリエーションを用意するとともに、裏面が違うバイカラー、総柄プリントマスクなど、ファッション性に特化した。サイズは、M/S/Kid'sの3種類を用意している。 Tweet 関連記事 繰り返し使える抗菌UVマスク、冬にぴったりの新色登場 夏のアクティブシーンに適したマスク「ATB-UV＋MASK COOL」、税別900円 銀座 蔦屋書店のオリジナルアートマスク、TSUTAYA・蔦屋書店16店舗で販売開始 女性に人気の「ムーンマスク」、優美なデザインの冬新作 鬼滅風デザイン？ 「鬼退治 和柄マスク」が680円のお手頃価格 外部リンク 「JUST A MASK」＝https://justa.pro/