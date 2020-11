「Insta360 ONE X2 NARUTO 特別版」

「Insta360 ONE X2 SASUKE 特別版」

Insta360 Japan(Insta360)は、「NARUTO-ナルト- 疾風伝」の登場人物「うずまきナルト」と「うちはサスケ」をモチーフにした360度カメラ「Insta360 ONE X2 NARUTO特別版」(NARUTO特別版)、「Insta360 ONE X2 SASUKE特別版」(SASUKE特別版)をリリースした。Insta360 ONE X2は、ポケットサイズでありながら、強力な手ブレ補正、5.7K 360度動画、IPX8防水、360度タッチディスプレイ、AIによる編集機能など数多の機能を兼ね備えた360度カメラ。NARUTO-ナルト- 疾風伝は、14年まで掲載された、岸本斉史氏原作によるバトルアクション。今回、波乱に満ちた絆の物語の主要人物である「うずまきナルト」と「うちはサスケ」の個性を、ポケットサイズで全方位を統べるInsta360 ONE X2で表現した。NARURO特別版では、九喇嘛リンクモード・必殺忍術である螺旋丸を想起させるデザインを、SASUKE特別版では、うちはの家紋とともに写輪眼・輪廻眼を想起させるデザインをInsta360 ONE X2の本体、レンズに施した。Insta360 ONE X2の特徴であるテンプレートを用いた影分身の術のようなAI編集など、多岐にわたるクリエイティブなエフェクトはまるで忍術のようであり、忍者であるNARUTOの世界観に通ずるところがあることから、今回のコラボレーションが実現した。価格は、NARUTO特別版、SASUKE特別版ともに5万7200円。