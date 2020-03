Insta360 Japanは、アダプティブアクションカメラ「Insta360 ONE R 1インチ版」を3月28日に予約順に出荷開始した。Insta360 ONE Rは、独自の交換可能なモジュール構造によって従来の高精度と高解像度の一眼撮影や創作自由度の高い360度撮影など、多くの可能性を一つのカメラに秘めた製品。1月のリリース以来、多くの人々の注目を集めてきた。Insta360 ONE R 1インチ版は、Insta360とLeica Camera AGの共同開発による、プレミアム1インチセンサーと優れた手ブレ補正を搭載したアダプティブアクションカメラ。画質、手ブレ補正、コンパクトさなどへの要求の高いプロカメラマンやクリエイター、Vloggerに適したモデルとなっている。