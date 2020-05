「Insta360 TradeUpプログラム」を提供

Insta360 Japanは、「Insta360 TradeUpプログラム」を5月12日にリリースした。顧客が持っているアクションカメラをプログラム規定のルールに沿って交換すると、新品の「Insta360 ONE Rシリーズ」を最大7500円引きで購入することができる。例えば、12年に購入したアクションカメラも対象となるほか、どんな状態、ブランドでも対象となる。送料は同社が負担する。TradeUpプログラムの申請方法は、TradeUpプログラムのページで交換するカメラの割引額を確認し、Insta360 ONE Rのストアページで希望のエディションを選択する。会計時にTradeUp割引が適用される。Insta360 ONE Rシリーズの注文後は、メールに記載されている順序に沿ってカメラを着払いで送付する。同社にカメラが届くと、技術部門で5営業日以内に顧客のカメラを確認し、問題がない場合、新しいInsta360 ONE Rを発送する。なお、現在TradeUpプログラムは、米国、日本、中国で利用することができる。