二子玉川 蔦屋家電は、11月3日まで開催中の「リセットする私の時間」フェアを記念して、コンシェルジュがセレクトした家電が当たるInstagramキャンペーンを10月5日から開始した。「リセットする私の時間」フェアは、夏の暑さやコロナ禍で少し疲れを感じてきたこの時期に、ちょっとした時間の過ごし方で気分転換し、気持ちが上向きになったり、リフレッシュできるアイテムを蔦屋家電のコンシェルジュや各ショップから紹介している。今回のキャンペーンでは、二子玉川 蔦屋家電Instagramアカウント(@tsutaya_electrics)をフォローし、「#リセットする私の時間Instagramキャンペーン」がついている投稿を「いいね!」した人の中から、抽選で「スマートコーヒーメーカーGINA」「BALMUDA The Lantern」など、コンシェルジュが選んだ「私の時間をリセットする」家電4品を各1人にプレゼントする。食コンシェルジュがセレクトした「スマートコーヒーメーカーGINA & kalita 細口ポット0.7L WHITE for GINA」は、アプリと連動して抽出をコントロールできるスケール内蔵IoTコーヒーメーカー。こだわりのコーヒーを、おうちで淹れるのにオススメとなっている。細口ポットは、お湯を細く綺麗に注ぐのに最適で、GINAに合わせて製作された特別なアイテム。自身で淹れたコーヒーでゆったりとした時間を過ごすことができる。住コンシェルジュがセレクトした「BALMUDA The Lantern」は、バッテリ内蔵のためコードレスで部屋中どこでも使えるランタン。無段階調光で炎の揺らぎから上品な白色まで色味を変更可能。また、生活防水もバッチリでアウトドアのお供としてもオススメ。涼しくなってきたこれからの季節にキャンプやベランピングに活用できる。音楽コンシェルジュがセレクトした「Bang&Olufsenワイヤレススピーカー Beosound A1 2nd Gen」は、美しいデザインと高音質を兼ね備えているデンマークのオーディオメーカーのポータブルスピーカー。楽器の繊細な音を表現できるため、ジャズやクラシックなどを聴くのにぴったり。また、疲れた心身をリセットする、そっと優しく語りかけるような、静かな音楽鑑賞に適している。防水仕様で、ベランダやアウトドアでも使うことができる。美容コンシェルジュがセレクトした「NEWAリフト+(ニューアリフトプラス)コードレスタイプ」は、医療機器メーカーが開発した引き締め1点集中の美顔器。1日おきの簡単ケアで気になるフェイスライン、口元にしっかりアプローチする。おうちで手軽にケアできる美顔器となっている。