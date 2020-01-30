第7回ジェネリック家電大賞は、「週刊プレイボーイ」誌上で発表されたもの。maxzenの65V型4K対応テレビは、1000日間の超長期メーカー保証が標準で付属することや、美しいVAパネル、個別に画質調整が可能な4基のHDMI入力端子など、基本性能の高さが評価され、AV家電部門賞を獲得している。
maxzenの65V型4K対応テレビ、「ジェネリック家電大賞」でAV家電部門賞
新製品
2020/01/30 08:00
MOAは、MOA STOREで提供するプライベートブランド「maxzen」の65V型4K対応テレビ「JU65SK04」が第7回「ジェネリック家電大賞」でAV家電部門賞を受賞した。
第7回ジェネリック家電大賞は、「週刊プレイボーイ」誌上で発表されたもの。maxzenの65V型4K対応テレビは、1000日間の超長期メーカー保証が標準で付属することや、美しいVAパネル、個別に画質調整が可能な4基のHDMI入力端子など、基本性能の高さが評価され、AV家電部門賞を獲得している。
第7回ジェネリック家電大賞は、「週刊プレイボーイ」誌上で発表されたもの。maxzenの65V型4K対応テレビは、1000日間の超長期メーカー保証が標準で付属することや、美しいVAパネル、個別に画質調整が可能な4基のHDMI入力端子など、基本性能の高さが評価され、AV家電部門賞を獲得している。