異物混入トラブルを防ぐ非接触型「マグネットギア」で安全性を向上

異物混入トラブルの多発で注目を集める「マグネットギア」

1月に生産ライン設備メーカー向け販売開始

プロスパインは1月に、磁力で動力を伝える仕組みによって金属同士が触れ合わないため、摩耗や粉塵を発生させない非接触型「マグネットギア」の、生産ライン設備メーカー向け販売を開始する。近年、食品・医薬品・精密機械といった製造現場において、異物混入トラブルが相次いでいる。異物が混入してしまう原因の1つとして製造設備の摩耗や破損が挙げられ、製造設備が摩耗や破損してしまうことで金属粉やプラスチック片の混入につながってしまう。異物混入によるリコールでは、1件あたり平均3000万円以上の損失が発生してしまうので、中小メーカーにとっては経営を揺るがす深刻なリスクとなり得る。また、一度でも異物混入が発生してしまうとSNSで瞬時に拡散されてしまうため、大手企業であってもブランド価値の大きな損失につながる。一方で、コストや人手不足から定期メンテナンスが後回しになってしまいがちな現場も少なくない。今回、生産ライン設備メーカーに向けた販売が開始される「マグネットギア」は、製造現場で課題となっている異物混入対策とメンテナンス省力化を両立すべく開発された。磁力の反発と吸引で動力を伝える構造によって、金属のギア同士が触れ合うことがないので、摩耗や粉塵が発生しない。定期的な交換や部品清掃の必要もないため、メンテナンスコストを最大50％削減した事例もあるという。