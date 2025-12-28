本日最終日！ リチャージモバイルのデータSIMが90％オフ

買い切り式モバイル通信サービス「リチャージモバイル」が

カウスメディアは、同社の運営する「リチャージモバイル」において、2026年の到来を記念する「2026」にちなんだ特別企画「年末年始BIGセール」を3週連続で開催している。「リチャージモバイル」は月額・契約・返却が必要なく、データ通信を必要な分だけチャージして使える「買い切り式」のモバイル通信サービス。12月28日までの期間は、「クリスマスセール」として、「SIMカード／eSIM（20GB／180日）」を通常価格5980円のところ、特別価格の2026円で購入できる。あわせて、モバイル無線LANルーターやSIMなど対象となる9商品を最大50％オフで販売している。12月29日～2026年1月4日の期間は、「SIM・eSIMスターターキット」が通常価格1980円のところ、クーポンコード「2026SIMOFF」で90％オフの198円になる「年末年始セール」が、2026枚限定で開催される。同セールではあわせて、モバイル無線LANルーターや通信端末など対象商品が最大46％オフになる。さらに2026年1月5～12日の期間には、全商品が最大46％オフになるほか、2026年1月12日限定で追加ギガ全種類が200円オフになる（要・クーポンコード「2026x0112xOFF」）、「新年セール」も開催される。