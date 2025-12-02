冬も夏もOK！ タンスのゲン「デザインこたつ」2025年最新ラインアップ

アルピ

タンスのゲンは11月27日に、オールシーズン使える「デザインこたつ」の2025年モデルを発売した。ラインアップは、「アルピ」「伸長式こたつセット」「一枚板風こたつセット」「置くだけで馴染む定番こたつセット」の4モデル。「アルピ」は、2025年に「楽天市場」内のこたつジャンルにおいて、デイリー・週間ランキング１位を獲得した人気商品で、テーブルに暖かいコーデュロイ生地のこたつ布団が付属したセット商品。天板はリバーシブル仕様で、季節に合わせて手軽に模様替えが可能となっており、インテリアの雰囲気も簡単に変えられる。カラーは、スノーブラウン、ビターブラウン、スノーグレー、ムーングレー、ダスティピンク、ラベンダーグレーの6色。価格は、正方形モデルが1万999円、長方形モデルと円形モデルが1万2999円。「伸長式こたつセット」は、使用人数やシーンに合わせて快適に使える伸長式こたつテーブル。伸縮サイズは140×80cmの4人掛けから、180×80cmの大人数仕様まで対応し、家族の人数や来客時に合わせて調整できる。こたつ布団を付けたまま伸長が可能で、独自の面ファスナーによる吊り下げ式の採用によって、ファスナーを外すだけで布団ごとテーブルを広げられる。また、天板は温もりのある木目調、脚部はモダンなブラックで、季節を問わずリビングに置ける。価格は6万2999円。「一枚板風こたつセット」は、こたつテーブル・チェア・こたつ布団の6点セット。天板には天然木の突板を使用し、中央と外側で濃淡を切り替えることで、一枚板風の上質な雰囲気を再現している。また、側面には凹凸のある「なぐり加工」を施すことで、より自然な質感と立体感を持たせた。こたつとしてだけでなく、オフシーズンには木目の美しさがインテリアのアクセントとなって、テーブル単体でも空間を引き立てる。価格は8万9999円。「置くだけで馴染む定番こたつセット」は、テーブル・こたつ布団・チェアのセット。天板のテーブルには、熱やキズ・汚れに強いメラミン天板を使用し、日々のお手入れがしやすい。耐熱温度は150℃で、食事の際も安心して使える。こたつ布団には、手触りがよく保温性に優れたフランネル生地を両面に採用し、こたつ内をしっかりあたためる。また、ヒーターやコントローラーを出しても布団がめくれにくいコードスリットや、便利な収納ポケットも備えている。モノトーンで統一したシンプルモダンなデザインなので、部屋に落ち着きと上質な雰囲気を添えてくれる。価格は8万9999円。