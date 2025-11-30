家具や家電を捨てない選択、CLASがグリーンフライデーで最大60％オフ！

家具と家電のレンタル・サブスク「CLAS」にて

月額利用料が最大60％オフになる

「グリーンフライデー」キャンペーン開催中

お得にエコ

クラスは11月26日～12月2日15時の期間、同社の運営する「CLAS（クラス）」において、対象のセット商品を最大で月額ずっと60％オフにする「グリーンフライデー」キャンペーンを開催している。今回の「グリーンフライデー」キャンペーンは、サステナブルな消費を促す11月28日の「グリーンフライデー」に合わせて行われる、20サービスと連携するシェアエコ・グリーンフライデー「GO GREENプロジェクト」に、4年連続で参画することを受けて開催される。同キャンペーンでは、対象商品の月額利用料が30％オフになるほか、対象商品を2点同時注文することで月額料金が50％オフ、4点の同時注文で60％オフになる。「CLAS」は、キャッシュや手間の負担を軽減して、その時々で最適な家具や家電といった耐久消費財の利用を、簡単・手軽に実現するレンタル・サブスクリプションサービス。月額制の「借りる」で気軽に利用を開始して、残価支払いで「買う」、不要になったら「返す」「交換」することで、常に最適な商品を使える。利用後に返却された家具・家電は、リペア（修理）・クリーニングを経て再利用されるため廃棄が回避され、従来の売り切り型ビジネスと比較してCO2排出量36％、廃棄物発生量38％の削減効果がある。