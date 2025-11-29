タイパ重視のママに最適な、もっと自由に動ける新しいさく乳スタイル！

新型ウェアラブル電動さく乳器

「モーションインブラ」

母乳育児をもっと自由で快適にするための新スタイル

メデラは、母乳育児をより快適にサポートする新型ウェアラブル電動さく乳器「モーションインブラ」を11月26日に発売した。新製品は、忙しいママのために設計され、自由な動きと効率的なさく乳を実現する。「モーションインブラ」は、母乳育児をもっと自由で快適にするための新しいスタイルのさく乳器。60年以上にわたり母乳育児製品を研究・開発してきたメデラの電動さく乳器は、解剖学的にデザインされたさく乳カップ、メデラ独自の105°に開いたさく乳口が胸への負担を軽減し、かつ母乳量を増やす。さらに、簡単なお手入れと静音設計で、日常のさく乳をストレスフリーにしてくれる。主な特徴は、乳房の構造に基づいたデザインで、カップの下半分が広く、母乳を作る組織をしっかりサポートする。独自の105°のさく乳口が乳房に快適にフィットし、母乳の流れをスムーズにする。これによって、さく乳量が11.8％増加することが証明されている。標準のMサイズ（24mm）のさく乳口に加え、S（21mm）、XS（18mm）、XXS（15mm）のインサートで調整が可能。また、最大300mmHgの吸引力と9段階の調整可能な吸引圧レベルで、快適にさく乳を行うことができる。さらに、メデラ独自の2フェーズさく乳テクノロジーで、赤ちゃんの飲むリズムを再現し、優しく効率的にさく乳する。USB-C充電ポートで2.5時間でフル充電。片方15分のさく乳で約10回（約150分）の使用が可能。図書館レベルの静けさ（45db）で、夜間の使用にも最適な優しく光るLEDディスプレーを搭載している。洗浄が必要なパーツは3つのみ（両胸で6つ）。食器洗い機や電子レンジでのスチーム消毒が可能となっている。価格は、両胸が3万1570円、片胸が1万8920円。