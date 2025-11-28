Amazonでポータブル電源が最大55％オフ！ Jackeryのブラックフライデー

最大55％オフ！ Jackeryのブラックフライデー

Jackery Japanは、年内最大のセール「ブラックフライデー」に合わせ、Amazon公式ストアと公式サイトで最大55％オフのキャンペーンを実施する。Amazon公式ストアのブラックフライデーセールは12月1日まで開催。Jackery公式サイトでは12月5日までの期間、一年に一度だけの特別価格で販売する。年内最大規模となるブラックフライデーセールは、Jackeryポータブル電源を最大55％オフで購入できる絶好のチャンスとなる。軽量化と高機能を両立したNewシリーズは、高耐久LFPバッテリーを採用し、毎日充電しても10年間使用可能。UPS機能やパススルー機能、雷サージ保護も搭載しており、どんなシーンでも安心して使える。さらに、低自然放電や静音設計など、長く日常で愛用できるのはもちろん、故障時の修理や廃棄時の回収サービスも提供している。また、今回のキャンペーン開催を記念し、期間限定で5％オフクーポンを配布する。クーポンコードは「PR2025BF」。対象製品は、1000New、1500New、2000New、3000Newのポータブル電源単品。さらに、Amazon店舗では対象のポータブル電源とソーラーパネルのセット購入で収納バッグをプレゼント。同時に、Jackery Japan公式SNSでは、好きな製品を選んで投稿すると毎週1人に製品が抽選で当たる豪華企画を実施する。