「ビック買取マネー」がネットでも使える！ ビックカメラ・ドットコムで新決済スタート

「ビックカメラ・ドットコム」が「ビック買取マネー」での決済に対応

垣根を越えたシームレスな購買体験へ

ビックカメラは11月12日に、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」において、「ビック買取マネー」での決済に対応した。「ビック買取マネー」での決済への対応によって、不要になった製品の買取・下取りサービスを利用することで、ビックカメラグループの店舗だけでなく、「ビックカメラ・ドットコム」でもおトクな買い替えが可能になっている。「ビック買取マネー」は、不要になった製品をビックカメラグループの店舗や買取総合サービス「ラクウル」で買い取ってもらった際に、買取金額から交換できる。貯まった「ビック買取マネー」は1円単位で使用可能で、全国の「ビックカメラ」「コジマ」「ソフマップ」各店での支払いに加えて、今回「ビックカメラ・ドットコム」での支払いにも使えるようになった。店舗で買取サービスを利用して、そのまま「ビックカメラ・ドットコム」で買い替えできるようにすることで、オンラインとオフラインの垣根を越えたシームレスな購買体験を提供する。