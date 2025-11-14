  • ホーム
  • 西日本の「道の駅」おすすめスポットは？ ドライブがもっと楽しくなる！【特集まとめ】

特集

2025/11/14 16:00

　【「道の駅」特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時季ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「道の駅」。関西、中国・四国、九州のエリアでおすすめの道の駅を紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。

関西で穴場の「道の駅」

　ドライブを兼ねて道の駅巡りを計画中の人もいるでしょう。そこで、関西にある穴場の道の駅を厳選しました。遊べる施設が充実している道の駅や、グルメが楽しめる道の駅を中心にお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

※記事はこちら
【2025年版】関西で穴場の「道の駅」、シルバーウィークにおすすめの遊び＆グルメスポット
 
道の駅「とっとパーク小島」

気軽に立ち寄れる中国・四国の「道の駅」

　旅行先に迷っている人は、気軽に立ち寄れて地元グルメや絶景、体験を一度に楽しめる道の駅を訪れてみてはいかがでしょうか？ 中国・四国地方の魅力的な道の駅を紹介します。

※記事はこちら
【2025年版】今秋に立ち寄りたい「グルメ」が自慢の中国・四国地方の道の駅！
 
道の駅「笠岡ベイファーム」

九州で人気の「道の駅」は？

　道の駅の魅力は、地元の特産品に出会えることや、地元ならではの体験ができること。九州にも多くの道の駅が存在します。そこで、グルメとアクティビティの観点から九州で人気の道の駅を選出しました。お出かけの際、参考にしてみてください。

※記事はこちら
【2025年最新】シルバーウィークにおすすめ！九州で人気の道の駅を紹介
 
道の駅「なかつ」
