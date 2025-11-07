東京・池袋で「クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025」を開催！

クレーンゲームの祭典が東京・池袋にて開催

クレーンゲームの景品例 （上から）

ワンピース KING OF ARTIST MONKEY.D.LUFFY-ワノ国 II SPECIAL ver.-、

キミとアイドルプリキュア♪ めちゃもふぐっとぬいぐるみ～くつろぎプリルン～、

機動戦士ガンダムシリーズ 元気なハロエアぐるみ

BANDAI SPIRITSのプライズ事業部は11月29日・30日の各日10～19時に、BANDAI SPIRITSのアミューズメント景品単独イベント「クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025」を、サンシャインシティ 文化会館ビル（東京都豊島区）3階・展示ホールCにて開催する。入場は無料。「クレーンゲーム バンプレスト博覧会 2025」は、「やっぱり楽しいクレーンゲーム」をテーマに、子どもから大人まで幅広い世代が気軽にクレーンゲーム体験ができるほか、さまざまなコンテンツを楽しめるイベント。開催2年目となる今回は、より多くの人が楽しめるようアップデートされている。会場を前回開催よりも広いサンシャインシティに移して、クレーンゲームの設置台数を大幅に増やすとともに多数の景品を用意する予定で、会場で体験の予約をすると無料で2回のクレーンゲーム体験が可能になる。あわせて会場内には、クレーンゲームの新商品を展示するコーナーや、さまざまなキャラクターで彩られた特別なモニュメントが登場するほか、2024年開催で好評だった豪華商品をGETできるスタンプラリー企画も行われる。スタンプラリーでは、会場（池袋駅エリア）周辺のアミューズメント施設を巡って集めたスタンプ数に応じて、最大3回までくじを引ける。