福島ならではの限定アイテム「忠犬もちしば赤べこ」シリーズを順次販売開始

観光物産土産卸を行う明星企画は、人気柴犬キャラクター「忠犬もちしば」と福島の伝統民芸「赤べこ」がコラボした限定グッズ「忠犬もちしば赤べこ」シリーズを、11月15日から福島県内観光施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設などで順次販売する。「忠犬もちしば」は、キャラクターグッズの企画・製造・販売を行うエスケイジャパンが製作した人気キャラクター。今回は、福島を代表する縁起物「赤べこ」とコラボすることで、観光客や地元の人に“福島ならでは”の限定アイテムとして親しんでもらえる商品を企画した。「忠犬もちしば赤べこ」シリーズは、福島限定販売の「赤べこ」デザインをまとった忠犬もちしばグッズ。お菓子や雑貨、ぬいぐるみなど幅広いラインアップを展開する。ギフトやお土産としても最適な仕様と価格設定となっている。ラインアップは、「忠犬もちしば赤べこカラフルチョコレート缶」（756円）、「忠犬もちしば赤べこボーロ」（756円）、「忠犬もちしば赤べこ缶バッジ付きキャラメル」（756円）、「忠犬もちしば赤べこぬいぐるみマスコット」（1320円）。