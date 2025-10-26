あの日の旅がよみがえる、特急ふじかわ号30周年記念グッズ発売

特急ふじかわ号30周年を記念した

身延線オリジナルグッズが登場

歴代の車両たちの歩みをそっと辿る

身延線 トレーディングアクリルキーホルダー

（ブラインド商品。価格は1個660円、BOX販売は7920円）

特急ふじかわ30周年記念チャーム付きアクリルキーホルダー

（1100円）

身延線 マフラータオル（2200円）

身延線 タオルハンカチ（660円）

身延線 クリアファイル（380円）

JR東海リテイリング・プラスは10月28日に、特急ふじかわ号の30周年を記念した、身延線のオリジナルグッズをJR富士駅改札口脇の「ベルマートキヨスク富士」、JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコースの鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」、公式オンラインショップ「PLUSTA ONLINE STORE」およびJR東海MARKET内の「PLUSTA ONLINE STORE」にて発売する。特急ふじかわ号は、1995年10月の運行開始以来、身延線沿線の風景とともに多くの人々の旅を彩ってきた。今回、発売されるオリジナルグッズは、特急ふじかわ号と身延線を走り抜けた車両たちの姿をデザインに取り入れ、あの日のワクワクや温かい記憶を手元で感じられる、特別なラインアップを取り揃える。過ぎ去った時間を懐かしみつつ、特急ふじかわ号と歴代の車両たちの歩みをそっと辿るひとときを楽しめる。オリジナルグッズのラインアップは以下の通り。採用車両は、373系（特急ふじかわ号）、165系、80系、315系、313系、123系（東海色）、123系（富士ポニー）、115系（身延色）、143系、62系、42系＋シークレット1種類。