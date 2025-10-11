「犬の日」をもっと楽しく！ 「カインズ わんわん祭り2025」開催中

「カインズ わんわん祭り2025」が開催中

日本中のわんちゃんに、ありがとうの気持ちを

「カインズ わんわん祭り ポイントキャンペーン」も開催中

「わんわんフォト投稿キャンペーン」も

11月12日まで開催中

「わんわん祭り2025 DIYコンテスト」も開催中

カインズは、「カインズ わんわん祭り2025」を全国の「カインズ」店舗と公式オンラインショップで11月12日まで開催している。カインズ わんわん祭りは、母の日や父の日があるように大切な家族である愛犬にも同じように日頃の感謝を伝えたいとの想いから開催されている。「犬の日」である11月1日を含む、約1カ月間開催される今回のカインズ わんわん祭り2025では、毎年人気のカインズペットシーツ限定デザインケースや、愛犬との散歩にも役立つオリジナルバッグ付きの「わんぶくろ お買い得セット」をはじめ、普段よりちょっといいごほうびをテーマにした「ついついあげちゃう」限定おやつセットなどを、数量限定で用意する。あわせて、愛犬と一緒に使えるブランケットや、定番のカインズオリジナル商品がわんわん祭り限定デザインで登場する。主な販売商品は、「薄型ペットシーツわんわん祭りデザインケース各種」（価格は2780円）、「わんぷく（福）ろ お買い得セット」（2000円）、「愛犬と一緒に使える大判サイズブランケット」（598円）、「わんこSPAセット」（3000円）、「2025年わん祭り ついついあげちゃうセット」（1000円）、「プラッツおもちゃセット」（1000円）、「ドッグデザイン ティッシュボックス」（298円）、「犬デザイン消臭剤 各種」（それぞれ248円）、「蓋を開けずに切れる抗菌まな板シート 5m各種」（498円）。いずれも数量限定となる。9月30日～11月12日の期間には、「カインズ わんわん祭り ポイントキャンペーン」をカインズアプリ会員限定で開催。同キャンペーンでは、あらかじめエントリーした上で犬用のフード・用品を税込5000円以上購入すると、もれなく1000ポイントが付与される。また、公式オンラインショップ限定で、期間中に購入した対象商品をカインズ わんわん祭り2025終了後の1年間、ポイントが3倍で購入できるキャンペーンも開催されている（付与上限は3000ポイント）。12月14日までに、カインズのLINE公式アカウントを友だち登録した人には、カインズ わんわん祭り2025限定デザインのLINEスタンプがプレゼントされる。また11月12日までの期間、「わんわんフォト投稿キャンペーン」も実施しており、期間中、「カインズ」店内のペットウェア試着台に前年も好評だった「わんちゃんフォトパネル」が設置されるので、愛犬と買い物中に記念撮影が楽しめる。愛犬と一緒に撮影した写真を、専用応募フォームに投稿した人の中から抽選で50人に、投稿写真を使用した「キーホルダー」をプレゼントする。当選者が「Pet's Oneメンバーズ」会員だった場合は、投稿写真を使った「オリジナルステッカー」も付いてくる。さらに、犬の日（11月1日）に1レシート当たり合計で税込1111円以上を購入すると3種類の中から選べるオリジナルステッカーがもらえる。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了となる。そのほか、カインズ わんわん祭り2025開催期間中はオンラインコミュニティ「CAINZ DIY square」で「わんわん祭り2025 DIYコンテスト」が開催されている。犬をモチーフにした作品や、愛犬のためにDIYしたグッズを投稿した人の中から抽選で25人に2000ポイントのカインズポイントが当たるほか、Pet's Oneメンバーズ会員の中から抽選で30人にカインズオリジナル商品が贈られる。