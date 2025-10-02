京王百貨店新宿店、平日午後5時からお得になる「HAVE A NICE NIGHT!」を初実施！

京王百貨店 新宿店で平日夜におトクなサービスを展開

京王百貨店は10月2～22日の期間、平日を中心に17時からのおトクなサービスを展開する「HAVE A NICE NIGHT!」を、京王百貨店 新宿店（東京都新宿区）にて実施している。「HAVE A NICE NIGHT!」では、秋分の日を境に少し涼しくなった週末までの夜をゆったり楽しく過ごしてもらえるよう、おトクなプチサービスを充実させた。対象レストラン6店舗では期間中に毎日17時から、食事を注文した人限定で、生ビール1杯を半額で提供する。割引後の価格は「さぼてん」が440円、「新宿つな八」が363円、「銀座 清月堂本店」が385円、「とうふ料理 吉座」が430円、「龍鳳」が385円、「南国酒家」が385円。京王スカイビアガーデンでは10月2～31日の期間、限定メニュー「オータムコース」（全6品）を提供する。1人あたりの価格は3850円。同コースには、銀杏の素揚げ、きのこサラダ、から揚げおろしポン酢、カキフライ、サツマイモスティック、ちまきが含まれる。地下1階・菓子売場のPAULでは、10月2～24日の期間の木曜・金曜17時から、焼きたての「ホットドッグ」を各日30点（予定）限定で販売する。フランスパンにソーセージ、ベシャメルソース、マスタードをはさんで焼き上げており、価格は605円。4階のカフェ・コワーキングスペースLounge Kでは、10月2～22日の期間の木曜・金曜17時から、980円以上のメニューを注文した先着20名に、メロンパン専門店MELON LAB.の「あの!!メロンパン」（4分の1カット）をサービスする。京王百貨店 新宿店LINEアプリ会員のうち、10月2～22日の平日17時以降に、地下1階のイベントスペースにてLINEアプリクーポン画面を提示すると、MB階の惣菜・菓子売場（京王のれん街を含む）にて1レシート700円以上で使える、200円分のクーポン券（利用期間は10月31日まで）が各日先着200名にプレゼントされる。8階の「健康と美の広場」リフレピアにあるクイーンズウェイでは、10月2～22日の期間の木曜・金曜17時以降に、オイルリフレ（50分）＋5分サービスを特別価格の7260円で提供する。サービスを受けるには事前予約が必要。4階・ビューティーショップのフットバランスでは、10月2～22日の期間の17時以降に、45分以上のメニューで選べるプチサービス（プチ関スト・プチポリッシュ）をプレゼントする（期間中、1人1回のみ）。サービスを受けるには事前予約が必要。1階・化粧品売場のアクシージアでは、10月2～22日の期間の木曜・金曜17時以降に、1精算あたり6000円以上の購入で、目元用シートパック×3回分がもらえる。そのほか、10月2～22日の平日17時から、1階正面入口横の特設カウンターにおいて、京王百貨店 新宿店LINEアプリ会員限定でおトクな景品が当たる「運だめしカプセルトイ」を実施している。参加にあたっては、京王百貨店 新宿店LINEアプリ内の「平日午後5時以降 運だめしカプセルトイご参加クーポン」を提示する必要がある。1人1回限りで、各日先着150名。