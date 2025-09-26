「お湯のいらない泡シャンプー」の500ml大容量版、アスクルとピジョンが共同開発

介護施設からの要望に応える「お湯のいらない泡シャンプー」の

アスクルは9月24日、ピジョンと共同開発した、同社の介護用品ブランド「ハビナース」から発売されている「お湯のいらない泡シャンプー」の大容量ボトル（業務用サイズ）と紙製詰め替え用パック（800mL入り）の販売を開始した。価格は、大容量ボトルが1580円、紙製詰め替え用パックが1880円。「お湯のいらない泡シャンプー」はこれまで、主に日常で利用しやすい200mLサイズで販売してきたが、介護施設などから「より大容量で業務に使いやすい製品がほしい」という声が寄せられていた。「お湯のいらない泡シャンプー」の大容量ボトルと紙製詰め替え用パックは、こうした声に応えて販売を開始した商品で、介護施設などにおける業務の効率化と経済的負担の軽減を支援することによって、スタッフがケア業務へより集中できる環境づくりの実現を目指す。大容量ボトルは、消費量の多い介護現場での買い替え・詰め替えの手間を少なくすべく、500mLの大容量となっている。紙製詰め替え用パックは牛乳パック形状の紙製環境配慮型パッケージを採用し、誤飲や他製品との混同を防ぐためにユニバーサルデザインに配慮した。