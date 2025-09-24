「セール攻略」や「道の駅」ガイド、秋のお得やお出かけ情報を紹介！【特集まとめ】

得する買い方のコツ

「グルメ」と「アクティビティ」に注目！

お出かけにぴったりな道の駅

関西で穴場

「ギフト券」がお得！

【9月6～12日の特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時期ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「セール攻略」「シルバーウィーク」など。9月6～12日の期間、「セール攻略」を切り口に「楽天スーパーセール」や「Amazon」、「シルバーウィーク」を切り口に東北・関東・関西の「道の駅」を紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。楽天市場で年に数回開催される「楽天スーパーSALE（スーパーセール）」。9月の楽天スーパーセールは、4日から11日まで開催されました。セールを最大限に活用するには開催時期だけでなく、クーポンやショップ買いまわり、SPUプログラムなどの攻略法を理解しておくことが大切です。そこで、次回のセールでも使える効率よくポイントをためて安く買うための攻略法を分かりやすく解説します。楽天スーパーセールを活用する際は、通常の買い物に加えてポイントアップや割引を重ねる工夫をすると、より大きなメリットを得られます。特に意識しておきたいのは次のポイントです。・クーポンを見逃さない・タイムセールをチェックする・ショップ買いまわりをする・「5」と「0」のつく日を狙う・SPUプログラムを活用するこれらを組み合わせて実践することで、同じ金額の買い物でもお得度が大きく変わってきます。家族旅行を検討中の方には、地元グルメやアクティビティ、温泉などの施設を家族みんなで楽しめる「道の駅」めぐりがおすすめです。そこで、ぜひ訪れてほしい東北地方の道の駅を紹介します。おすすめの道の駅は以下です。・道の駅「いかりがせき」・道の駅「釜石仙人峠」・道の駅「うご」・道の駅「とざわ」・道の駅「よつくら港」・道の駅「上品の郷」・道の駅「しんごう」・道の駅「月山」・道の駅「喜多の郷」自分好みの道の駅をぜひ見つけてください！気軽にお出かけできて、グルメや絶景、体験も楽しめる場所として注目を集めているのが「道の駅」です。そこで、関東地方にある道の駅を紹介します。おすすめは以下です。・道の駅「ちちぶ」・道の駅「しもにた」・道の駅「まえばし赤城」・道の駅「箱根峠」・道の駅「鴨川オーシャンパーク」・道の駅「ましこ」・道の駅「明治の森・黒磯」ぜひ気になるスポットを見つけて、小旅行を楽しんでみてください。ドライブを兼ねて道の駅巡りを計画中の人もいるでしょう。そこで、関西にある穴場の道の駅を厳選しました。関西でおすすめの道の駅は以下です。・道の駅「とっとパーク小島」・道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」・道の駅「丹後王国 食のみやこ」・道の駅「スプリングスひよし」・道の駅「舞鶴港とれとれセンター」・道の駅「水の郷 日高川 龍游」・道の駅「十津川郷」関西には海釣りやフルーツ狩りなど、遊びが充実した道の駅が多くあります。どの道の駅も個性豊かな遊びを提供しているため、自分に合った道の駅を探してみてはどうでしょうか。Amazonは、注文商品の受け取り時に支払う「代金引換」を廃止する一方、あと払いの「ペイディ」やスマートフォン決済サービスの「PayPay」を導入するなど、決済手段の拡充を進めています。多彩な決済手段のうち、特におすすめの支払いサービス・支払い方法を紹介します。・事前にチャージしたAmazonギフト券で支払う・「d払い」で支払う・Amazon Mastercard（クレジットカード）に入会して支払う代金引換がなくなり、代わりにコンビニ払いを利用している方はAmazonギフト券の活用をおすすめします。