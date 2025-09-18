Amazon、10月7日から「プライム感謝祭」スタート！初の4日間開催へ

「プライム感謝祭」が10月7日から初の4日間開催

アマゾンジャパンは10月7日0時～10日23時59分の期間、初の4日間にわたるAmazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を、Amazon.co.jpにて開催する。今回が3回目の開催となる「プライム感謝祭」では、「感謝いっぱいのお得をあなたに」をテーマに大型家電・家具、日用品、食品、ビューティーといった幅広いカテゴリから、200万点以上の商品を特別価格で取り揃える。あわせて、「先行セール」を10月4日0時～6日23時59分に開催する。今回の「プライム感謝祭」注目セール商品としては、花王「アタック洗濯洗剤」やザバス「ホエイプロテイン」といった日用品、コカ・コーラ「やかんの麦茶」や伊藤園「ラベルレス 日本の水」といった食品・飲料、アシックスのスニーカーやヘインズのTシャツといったファッションアイテム、Dysonのドライヤーやヒーター扇風機ファンといった家電、最新の「Kindle Colorsoft」や「Fire TV」シリーズといったAmazonデバイスが特価で販売され、中には30～50％オフの商品も含まれる。さらに、「プライム感謝祭」期間中にエントリーした上で、対象期間に合計で1万円以上を購入するとともに、ポイントアップ対象の買い物をすることによって、所定条件に応じたAmazonポイントが還元される「プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン＆大抽選会」を開催する。エントリー期間は9月16日～10月10日23時59分、買い物対象期間は10月4日0時～10日23時59分。なお、ポイントアップ対象者は自動的に抽選会への参加となり、10万ポイント当選のチャンスもある。あわせて、「プライム感謝祭」期間中にプライム会員が、プライム対象商品の購入やPrime Video会員特典対象作品の視聴、はじめてのモバイルアプリサインイン（対象者のみ）といった、さまざまな条件を満たすことによって、最大五つのスタンプを集められる「プライムスタンプラリー」も開催される。五つすべてのスタンプを集めて、プライム配送特典対象商品を2000円以上注文することで、最大5万ポイントの当選チャンスもある大抽選に参加できる。エントリー期間は9月16日～10月10日23時59分、買い物対象期間は10月4日0時～10日23時59分。9月27日0時～10月10日23時59分の期間には、最新家電やトレンド満載のファッション、毎日の暮らしを彩る日用品、レジャーグッズなど幅広い商品で、通常以上の高ポイントが貯まるポイントDEAL商品を多数用意する、「ポイントDEAL祭り」が開催される。そのほか、10月4日0時～10日23時59分の期間にエントリーして、アカウント連携済みの状態で10月4日0時～10日23時59分の期間にはじめて購入した、dポイント付与対象商品の購入総額が最大15％還元（上限750ポイント、期間・用途限定）の対象となる、「プライム感謝祭のお買い物でdポイント最大15％還元」キャンペーンを開催する。同キャンペーンにおけるdポイント還元率は、通常会員が10％、プライム会員は15％となる。