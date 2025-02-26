「Amazon スマイルSALE 新生活」は2月28日9時から3月4日まで！

「Amazon スマイルSALE 新生活」の告知

「ポイントアップキャンペーン」も同時開催

恒例のポイントアップキャンペーンや

「dアカウント」連携キャンペーンも開催する

Amazonは、2月28日9時から3月4日23時59分まで、「春をお得に彩ろう」をテーマに100万点以上の商品を特別価格で提供する「Amazon スマイルSALE 新生活」を開催する。誰でも購入できるセールとなり、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料などの多彩な商品をお買い得価格で販売する。エントリーのうえ、期間中に合計1万円以上購入するとAmazonポイントを最大5000ポイント還元する「ポイントアップ最大7.5％還元キャンペーン」も同時開催する。なお、「Amazon スマイルSALE 新生活」にあわせ、NTTドコモは、初めて「dアカウント」と「Amazonアカウント」を連携した人を対象に最大1200ポイント還元する「Amazon 新生活のお買物でdポイント20％還元キャンペーン」を開催する。