「正しく美しい」持ち方が身に付きやすい大人用のお箸

「エジソンのお箸ラストステップ 大人用」の

使用イメージ

「箸の扱いが難しく、正しい持ち方ができる大人は約5割」という課題

作業療法士の丁子雄希氏

パーツを外して段階的に練習できる

箸先に施された凹凸形状のすべり止め

連結部も分解可能

ケイジェイシーは9月中旬に、ベビー用品ブランド「エジソンママ」から、「お箸博士」として知られる作業療法士の丁子雄希氏と共同開発した、「エジソンのお箸ラストステップ 大人用」を発売する。価格は1980円。「エジソンのお箸ラストステップ 大人用」は、箸は取り扱いが難しく、正しい箸の持ち方ができるのは大人の約5割に留まる、という調査結果をきっかけに丁子雄希氏と共同開発された、人間工学の観点から正しい持ち方が身に付きやすいお箸。3つのパーツがそれぞれ独自の形状になっているので、指を添えるだけで自然に無理なく使える。連結部で1本1本のお箸を固定することで、交差を防げる。3つのパーツは必要に応じて取り外しが可能で、使う人のレベルに合わせて段階的に練習できる。リハビリ中の人や箸の使い方に慣れていない外国人、子どもに教える場面でも無理のないステップアップを可能にする。箸先は凹凸形状のすべり止め加工を施しており、麺類や豆などがすべりにくくつかみやすいので、余計な力が入ってしまうことがない。パーツごとに分解でき極限まで隙間がないため、内部に水が入りにくくお手入れがしやすい。