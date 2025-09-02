埼玉・小川町の「喫茶 あ花音」で、シニアライフの終活講座を開催

埼玉県・小川町の「喫茶 あ花音」にて9月11日に就活講座が開催

高齢者が集う地域の安心拠点として開放

古民家カフェ「はこや」における交流の様子

過去に開催された就活講座の様子

やなぎ社会福祉士事務所は9月11日13～14時に、「みんなで助け合いシニアライフの終活出前講座」を「喫茶 あ花音」（埼玉県比企郡小川町）にて開催する。参加費は1000円。同事務所が運営する古民家カフェ「はこや」（埼玉県比企郡小川町）では、連日高齢者が集まる交流拠点となっており、食事やお茶を通じた交流に加えて顔を合わせることでの見守りや安否確認、終活や生活相談など幅広い支援を提供している。同カフェでは、家事の手伝い、外出サポート、身寄りのない高齢者の家族の代わりとなって将来を託せる身元保証サービスまでを「終活なんでも相談室」として実施しており、社会福祉士としての知識を活かして生活・介護・健康に関する相談や、制度情報の提供も行っているという。今回、開催される「みんなで助け合いシニアライフの終活出前講座」では、健康や介護、エンディングノートなど幅広い知識について、わかりやすく解説する。