スリコ・dポイント・移住支援金など、いま注目のくらし情報を紹介！【特集まとめ】

【8月16～27日の特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時期ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「暑さ対策」「ポイ活」「移住」「時短」「シルバーウィーク」など。8月16～27日の期間、「暑さ対策」を切り口に3COINS／スリーコインズ（スリコ）のおすすめグッズ、「ポイ活」を切り口にdポイントやJRE POINT、「移住」を切り口に移住支援金、「時短」を切り口にブレンダー、「シルバーウィーク」を切り口に便利グッズを紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。みなさん、暑さ対策はできていますか？せっかく暑さ対策グッズを買うなら、おしゃれなものがいいですよね。普段のコーディネートに取り入れやすく、持ち歩くだけで気分も上がります。そこでおすすめしたいのが、おしゃれなデザインと手頃な価格で人気の「スリコ」です。スリコから販売されているおすすめの暑さ対策グッズは、以下のとおりです。・ペルチェ付き4WAYファン・ミニ二重構造ハンディファン・クールネックバンド・クールネックバンド用保冷剤・クールシート・クールタオル・最強冷感アームカバー・UV冷感スポーツフェイスネックカバー・ネック氷のう・ボストンプラスチック調光サングラス自分に合った商品をぜひ見つけてください！NTTドコモの共通ポイント「dポイント」は2025年12月に、JR東日本のグループ共通ポイント「JRE POINT」は26年2月にともにサービス10周年を迎えます。今夏、それぞれ特設サイトをオープンし、dポイントは8月から、JRE POINTは10月からお得なキャンペーンを実施します。dポイントでは10周年記念キャンペーンとして、8月・9月の2回に抽選のチャンスがある「dポイント10周年記念第1弾 最大総額1億ポイント抽選」と、9月1日～10月31日に実施する「1等なら全額還元！ 最大10万ポイントが当たるキャンペーン」の2つ。JRE POINTでは10月10日から、10万人にポイントが当たる「大抽選会」など、10周年記念キャンペーンを順次実施すると予告しています。【連載・住まい選びとマネー論2025・第2回】内閣官房・内閣府が運営する「いいかも地方暮らし」というウェブサイトをご存じですか？ 地方移住に関する情報や移住者へのインタビューなどをまとめたポータルサイトです。条件を満たす人が対象地域に移住して申請するともらえる「移住支援金」についても分かりやすく説明しています。支援金額（上限）は、単身での移住が60万円、世帯（2人以上）での移住が100万円です。さらに子育て世代の移住促進のため、18歳未満（4月1日時点）の子どもを帯同しての移住の場合、子ども1人につき最大100万円を加算します。この加算制度は23年度から始まりました。ほかにも移住先で地域課題の解決に関わる社会的事業を起業する場合には別途加算があるため、子どもの数によって変動する分を除く移住支援金は最大300万円です。（FPライター・sfmi）【時短家電活用術 第4弾】「ブレンダー」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは介護食づくりや離乳食といった用途かもしれません。しかし最近では、その活用法は大きく変わってきています。余った野菜や果物を手早く調理し、毎日の食事時間を短縮できる「時短家電」として、ブレンダーが再注目されているのです。忙しい朝でも、材料を入れてスイッチを押せば、たった数分で栄養満点のスープやスムージーが完成。作り置きや保存にも対応できます。食材を無駄なく活用し、時間を有効に使いながら健康的な食生活を送る。そんな現代的な暮らしのスタイルを、最適なブレンダー選びが大きくサポートしてくれるはずです。（マイカ・秋葉けんた）2025年のシルバーウィークは、残念ながら飛び石連休となります。大型連休ではありませんが、有給休暇を使って間を休めば、4連休にすることができます。そこで、シルバーウィークを満喫するためのグッズを紹介します。シルバーウィークの旅行を快適にしてくれるアイテムは、「スーツケース」「携帯スリッパ」「ノイズキャンセリングイヤホン」「耳栓」など。自宅でのおすすめは、映画・スポーツ鑑賞や筋トレです。旅行はもちろん、自宅で過ごす場合にも今からシルバーウィークの計画を立てておくことが重要です。