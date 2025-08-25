蓄光樹脂とジュラルミンを融合した「光るS字型カラビナ」

「Dura-glow」の発光イメージ

愛知と埼玉の町工場の技術が融合

3色のカラーバリエーションを用意

使用例

愛知県名古屋市のプラスチック成形メーカーである丸八化成と、埼玉県川口市の金属加工の老舗である栗原精機は8月25日に、両社の共同開発した新感覚のカラビナ「Dura-glow」の先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて開始した。カラーは、シルバー、レッド、ブラックの3色。一般販売時の価格は3500円を予定しており、「Makuake」の価格は2800円（爆速割20％オフ）から。「Dura-glow」は、蓄光樹脂とジュラルミンの融合によって暗闇でも光り、防災・アウトドアで活躍する新感覚のカラビナ。「金属と蓄光のカラビナがほしい」という一言をきっかけに、町工場同士の技術を融合させ、下請け型から脱却して自社ブランド製品として誕生した。材質は、ジュラルミン（A2017）×蓄光ポリカーボネート樹脂で、発光カラーはグリーン／ブルー。日常からアウトドア、防災まで幅広く使える（登山用途での使用は非推奨）。