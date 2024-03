アイマスやSixTONESも使用！ もはや定番のハッシュタグ「#ootd」の意味を知ってる？

世界中のコーディネートが見られる?

ファッション好きにはもはや常識?

【こっそりミームを教えます・145】「#ootd」というハッシュタグをご存知だろうか。「Outfit of The day」の略で、そのまま「オーオーティーディー」と読む。 海外 でも多く使われている同タグの意味を見ていこう。「Outfit of The day」は、直訳すると「今日の衣装」という意味。このタグは、その日着ている服装をSNSにアップする際のハッシュタグとして使われている。日本のみならず 海外 でも広く浸透しており、様々なコーディネートを探したい時に使えるハッシュタグだ。「#ootd」以外にも「#motd(make of the day)」「#kotd(kicks of the day)」など、派生版として「今日のメイク」や「今日の靴」を紹介するハッシュタグもある。他にも「#ootn(outfit of the night)」はパーティーに着ていくようなフォーマルな服装が多く投稿されているため、結婚式などの大切な場に着ていく服装の参考になる情報が見つかるかもしれない。また、「#ootd」はSNSを飛び出して浸透している。例えばSixTONESの「F A SHION」という曲には、「#ootd HoodieにCap」という歌詞が。また、人気メディアミックスコンテンツ「アイドルマスター シンデレラガールズ」の2022年のライブイベントタイトルが「#cg_ootd」だったこともある。ちなみに「cg」は「シンデレラガールズ」のイニシャルだ。「今日の服装」というだけあって、毎日のように新しい投稿が増える「#ootd」。明日のコーディネートの参考に、ぜひ一度チェックしてみてはいかがだろうか。(フリーライター・井原亘)