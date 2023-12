Xbox ワイヤレス コントローラーが20％オフに！ マイクロソフトのクリスマスセール

「Xbox ワイヤレス コントローラー」の

日本 マイクロソフト は、「Xbox ワイヤレス コントローラー 年末 20% オフキャンペーン」「The Game A wards 受賞記念セール! Xbox Series X 用パッケージ版『Forza Motorsport』(Standard Edition)」、「Season of Xbox」イベントの一環としての「カウントダウン セール」を12月15日から実施している。Xbox ワイヤレス コントローラー 年末 20% オフキャンペーンでは、対象のXbox取り扱い店舗における「Xbox ワイヤレス コントローラー」の ロボット ホワイトモ デル 、カーボンブラックモデル購入時に、参考価格から20%分を割り引く。対象Xbox取り扱い店舗は Amazon.co.jp ビックカメラ 、ヤマダデンキ、 ヨドバシカメラ 、Microsoft Storeで、開催期間が12月15~31日(Microsoft Storeのみ12月29日まで)。The Game A wards 受賞記念セール! Xbox Series X 用パッケージ版「Forza Motorsport」(Standard Edition)では、Forza Motorsportが「The Game Awards 2023」において、「Best Sports/Racing」と「Innovation In Accessibility」を受賞したことを記念して、Xbox Series X用のパッケージ版Forza Motorsport(Standard Edition)を対象のXbox取り扱い店舗で価格から30%割引で販売する。対象Xbox取り扱い店舗はAmazon.co.jp、上新電機、ビック カメラ 、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラで、開催期間が12月15~31日。さらに、12月15日以降に全世界で開催を予定している特別セール「Season of Xbox」の一環として、Microsoft Storeでは130以上の追加コンテンツやインゲーム通貨など、1400超のアイテムをそろえる2023年最大となる「カウントダウン セール」を実施する。なお、「Xbox Game Pass Ultimate」メンバーなら、1月2日のセール終了後も「Xbox Game Pass」タイトルの追加コンテンツを、10%オフで買える。