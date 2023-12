ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいで新春セール、約90店舗が最大70％オフ

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいにて、

ランドマークプラザとM A RK IS みなとみらい(どちらも神奈川県 横浜市 )は12月26日~2024年1月14日の期間、両店の合同による新春セール「ランドマークプラザ × M AR K IS みなとみらい W★SALE」を開催する。同セールでは、ランドマークプラザから約30店舗、M AR K IS みなとみらいから約60店舗の人気ショップが参加し、最大70%のプライスダウンを行う。さらに、ランドマークプラザのジュエリー&アクセサリーショップ「cui‐cui」や、MARK IS みなとみらいにて3月にオープンした「tandey mooi」のHAPPY BAGなど、アクセサリーやファッションの福袋に加えて、ランドマークプラザやMARK IS みなとみらいの飲食・食物販店舗からも「グルメ福袋」が登場する。なお、一部の店舗では2023年内から数量限定で予約・販売をスタートするという。セール期間中に、ランドマークプラザやMARK IS みなとみらいの、みなとみらいポイント対象店舗にて税込1000円以上を購入すると、購入金額に応じて最大10万円分のみなとみらいポイントが抽選で当たる「みなとみらいポイントジャンボ」キャンペーンも、あわせて開催する。同キャンペーンへの参加にあたっては、あらかじめ「みなとみらいポイント」アプリに会員登録して、キャンペーンページからエントリーする必要がある。