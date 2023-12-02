クイーンズスクエア横浜で「キッチンカーフェス」開催、バラエティー豊かな9台が出店

横浜ビールや食事系などがラインアップ

みなとみらい東急スクエアは12月2日・3日の2日間、クイーンズスクエア横浜1Fのクイーンズパークで「キッチンカーフェス」を開催する。今回のキッチンカーフェスでは、オムライス、ケバブ、ソーキそばなどの食事系から、スイーツ、横浜生まれのクラフトビールメーカー「横浜ビール」など、バラエティー豊かなキッチンカーが9台出店する。出店店舗は、横浜ビール×スパイス44（クラフトビール、カレー）、くれよん（クレープ）、kitchen car.halu（和風タルタルからあげ丼、ロングポテトなど）、富貴包子楼 博多八助（しゅうまい、餃子など）、simple（たこ焼き）、ヤマダイニング（オムライスなど）、chameleon Babies（チュロス、ソフトクリームなど）、スルタンケバブ（ケバブ）、アイル（ソーキそば）の9店舗。開催時間は、各日11時から20時まで。