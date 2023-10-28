JR東日本「どこかにビューーン！」、出発駅に関東以外の4駅追加

東日本旅客鉄道（JR東日本）は12月1日申し込み分（出発日は12月7日）から、「えきねっと」で申し込みを受け付けている「どこかにビューーン！」の出発駅に、仙台駅、盛岡駅、新潟駅、長野駅の4駅を追加する。引き続き、東京駅、上野駅、大宮駅出発も選べる。
仙台駅から出発する場合、行き先候補は東京、上野、大宮、小山、宇都宮、那須塩原、新白河、郡山、水沢江刺、北上、新花巻、盛岡、いわて沼宮内、二戸、八戸、七戸十和田、新青森、雫石、田沢湖、角館、大曲、秋田。
盛岡駅から出発する場合の行き先候補は、東京、上野、大宮、小山、宇都宮、那須塩原、新白河、郡山、福島、白石蔵王、仙台、古川、くりこま高原、秋田、七戸十和田、新青森。
新潟駅から出発する場合の行き先候補は、東京、上野、大宮、熊谷、本庄早稲田、高崎、上毛高原、越後湯沢、浦佐、安中榛名、軽井沢、佐久平、上田、長野、飯山、上越妙高。
長野駅から出発する場合の行き先候補は、東京、上野、大宮、熊谷、本庄早稲田、高崎、上毛高原、越後湯沢、浦佐、長岡、燕三条、新潟、ガーラ湯沢。ただし、ガーラ湯沢駅はガーラ湯沢が営業している期間のみ候補となる。
仙台駅・盛岡駅・新潟駅・長野駅からも出発可能「どこかにビューーン！」では、JR東日本が勧める4つの新幹線停車駅からランダムで選ばれた、どこか1つの駅へ6000ポイント分のJRE POINTで往復利用できる。ただし、今回追加した4駅から出発する場合は、通常より1000ポイント少ない5000ポイントで利用できる。
仙台駅から出発する場合、行き先候補は東京、上野、大宮、小山、宇都宮、那須塩原、新白河、郡山、水沢江刺、北上、新花巻、盛岡、いわて沼宮内、二戸、八戸、七戸十和田、新青森、雫石、田沢湖、角館、大曲、秋田。
盛岡駅から出発する場合の行き先候補は、東京、上野、大宮、小山、宇都宮、那須塩原、新白河、郡山、福島、白石蔵王、仙台、古川、くりこま高原、秋田、七戸十和田、新青森。
新潟駅から出発する場合の行き先候補は、東京、上野、大宮、熊谷、本庄早稲田、高崎、上毛高原、越後湯沢、浦佐、安中榛名、軽井沢、佐久平、上田、長野、飯山、上越妙高。
長野駅から出発する場合の行き先候補は、東京、上野、大宮、熊谷、本庄早稲田、高崎、上毛高原、越後湯沢、浦佐、長岡、燕三条、新潟、ガーラ湯沢。ただし、ガーラ湯沢駅はガーラ湯沢が営業している期間のみ候補となる。