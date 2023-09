最新作でも大暴れ!?　山崎貴監督の手腕で「ゴジ泣き」するファンが続出！

恐怖の怪物を前に人々は逃げ惑う

(画像はイメージ)

感動の「泣き」かと思いきや…

【いま注目のトレンドワード・362】 X(旧 Twitter )では、話題の映画に関する言葉が注目されることも多い。9月4日には「ゴジ泣き」というワードがトレンド入りした。感動に関する単語にも思えるが、具体的にどういう意味なのだろうか。詳しく迫ってみよう。「ゴジ泣き」がネット上の関心を得たきっかけは、11月3日公開予定の映画「ゴジラ-1.0」だ。同作はゴジラシリーズ70周年を記念して製作された作品で、神木隆之介さんや浜辺美波さんなど若手の実力派俳優が出演する。9月4日には最新予告映像が解禁され、多くのファンが視聴したようだ。同作で監督を務める山崎貴監督は、2014年にドラえもんとのび太の出会いから別れが描いた映画「ST A ND BY ME ドラえもん」を手掛けており、そのキャッチコピーが「ドラ泣き」であった。この「ドラ泣き」にちなんで、今回は「ゴジ泣き」というワードが生まれた。背景から推測すると「ゴジラ-1.0」も感動する作品かと思うだろう。しかし最新予告映像を見ると、冒頭から逃げ惑う人々や多くの悲鳴、破壊される街などショッキングな映像のオンパレードだ。ゴジラが日本の街や戦艦をこれまでになく蹂躙する様子に、ファンの間では「感動ではなく恐怖でゴジ泣きした」「予告の段階で相当数の死傷者が出ており、すでにゴジ泣き」「ゴジ泣きとか茶化してすいません」といった反響が相次いでいた。同作は、2016年に公開された「シン・ゴジラ」から7年振りのゴジラシリーズ新作にあたる。今までも公開されるたびに大きな話題となってきた。今回の最新作も映画館に足を運び、大迫力の映像に「ゴジ泣き」してみてはいかがだろうか。(フリーライター・井原亘)「ゴジ泣き」だけじゃない! 是非チェックしたいその他トレンドワード・カレーライス解禁・中居くん ポケモン DLC・BE SHINING!!■Profile井原亘 PR 会社社員の30代男性。現在は流行のモノや現象を追いかけるフリーライターとして活動中。ネットサーフィンとSNS巡回が大好きで、暇さえあればスマホをチェックしている